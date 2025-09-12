رد الفنان أحمد سعد، على انتقادات إطلالاته الغريبة والمثيرة للجدل خلال حفلاته الغنائية، قائلا: «دي نقطة ضعفي».

وكشف خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر «ON E» عن حبه لروح الدعابة «وخفة الدم» التي يتمتع بها الجمهور المصري، قائلا: «أنا بعشق خفة دم المصريين، مش ممكن! بسمع تعليقات بتضحكني جدًا وصلت لدرجة إني بضحك على نفسي».

وروى موقفا كوميديا تعرض له مع أحد المعجبين الذي قابله بحماس شديد قائلا له: «أنا مبسوط جدًا إني قابلتك، والله العظيم أنا ما بحب غير اثنين في حياتي، محمد فؤاد، وعمرو دياب».

وتطرق إلى كواليس إطلالته في حفله الأخير بالساحل الشمالي، بعد أن ظهر بنظارة شمسية ليلا، قائلا: «أنا قلت للجمهور والله أنا ما شايف حاجة، بس الأوتفيت لازم له النظارة».

وعلق على أكثر إطلالاته الأخيرة غرابة التي ارتدى فيها «جيبة شورت مقطعة»، قائلا: «والله العظيم أنا مرضتش ألبس الثانية القصيرة، قلت دي شرعي، موضة يا جماعة أعمل إيه!».

وعلى الصعيد الفني، أشار إلى تركيزه خلال الفترة الماضية على تقديم أغان «بسيطة وخفيفة» تتماشى مع رغبة الجمهور في التسلية والترفيه، قائلا: «الناس خارجة من مشاكل، أنا مش هقعد أسمعك في العز المستحيل، وأنت أصلا تعبان، قلت أغاني بسيطة وحاجات لذيذة خفيفة تسلي الناس».

ولفت إلى تركيزه في بداياته على أداء الأغاني الطربية المعقدة التي تبرز قدراته الصوتية، مشيرا إلى انتقاله اليوم إلى مرحلة جديدة تعتمد على الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور ويرددها بصوت واحد.