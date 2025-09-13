وزيرة التنمية المحلية توجه بإحالة عدد من المسئولين بمركز الخانكة بالقليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة للتحقيق

عوض: مصادرة خلاطة وجرار ومواد بناء خلال القيام بأعمال بناء بدون ترخيص بالقلج

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسئولين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك الخميس الماضي.

وأشارت عوض، إلى أنه في إطار متابعة الوزارة لمنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح بمختلف محافظات الجمهورية للحد من البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل لجنة من الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية للمرور علي مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك.

وأوضحت، أن اللجنة قامت على مدار يوم الخميس 11 سبتمبر 2025 بفحص العديد من الملفات الخاصة بمنظومة التصالح والمتغيرات وسير العمل بالإدارة الهندسية والأملاك حيث تبين وجود مخالفات جسيمة متمثلة في زيادة البناء المخالف بدون ترخيص وعدم تصدي مسئولي المركز والمدينة لتلك المخالفات في حينه بإزالتها في المهد، وكذا عدم قيام مسئولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية.

وتابعت: "وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح علي مخالفات البناء، وكذا عدم قيام مسئولي الإدارة الزراعية بالمدينة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر في حينه حيال التعديات علي الأراضي الزراعية وإخطار الوحدات المحلية بالمخالفات تمهيداً لإزالتها.

وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة انتقلت مع مسئولي المركز والمدينة والزراعة للوحدات القروية "القلج ـ سرياقوس ـ عرب العيايدة" لمعاينة المتغيرات المكانية وطلبات التصالح على الطبيعة وتكشفت للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني حيالها من مسئولي الإدارة الزراعية أو الإدارة الهندسية بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأكدت، أن اللجنة قامت أثناء المرور بالوحدة المحلية بالقلج بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار و2 طن أسمنت وتم إيداعها بمخازن المركز والمدينة، مشيرة إلى أن رئيس اللجنة قام بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظة على الفور لسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن القليوبية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتباراً من اليوم الجمعة وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وأضافت، أنه تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتي سطح الأرض للمباني المخالفة التي تم رصدها.

وشددت على أن الوزارة لن تتهاون في التصدي بكل حسم مع مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية فى جميع المحافظات وإحالة العاملين المقصرين في أداء مهام عملهم إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.