انتقد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، مغالاة الجزارين واستمرار محال الجزارة في البيع بالأسعار القديمة، رغم الانخفاض «الكبير جدًا» في أسعار اللحوم الحية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» :«عندما كان سعر كيلو اللحم البقري الحي 210 جنيهات، والجاموسي 160 جنيها، كانت الأسعار للمستهلك هي نفسها اليوم، الآن؛ انخفض سعر الجاموسي إلى 145 جنيها كحد أقصى، والبقري إلى 170 جنيها، ومع ذلك لم تنخفض الأسعار في محلات الجزارة، ويتمسكون بالأسعار القديمة».

وشدد أن السعر العادل يجب ألا يتخطى 350 جنيهًا لأجود اللحوم البقري و320 جنيها للجاموسي، لافتا إلى بيعها ببعض المناطق الريفية بـ300 إلى350 جنيها، مقابل حالات تصل إلى 700 جنيه في بعض المناطق بالمدن.

وأكد أن سعر 280 جنيهًا لكيلو اللحم لدى جزارين بالقرى يعتبر «مربحا»، مرجعا ذلك إلى ذبحهم للأبقار كبيرة السن وخلط اللحوم بالدهون، قائلا: «الجزار لو باع بـ 280 كسبان، وإذا باع بـ 300 جنيه؛ يحقق مكاسب كبيرة».

وأشار إلى أن سعر الكيلو القائم من الأبقار كبيرة السن لا يتجاوز 130 جنيهًا، في المقابل تصل الجاموسي إلى 145 جنيهًا.