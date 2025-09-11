المراكبي والجارحي يرفعان سعر طن الحديد 2100 جنيه بعد فرض رسوم إغراق علي البيليت

رفعت شركتا حديد المراكبي الجارحي للصلب أسعار منتجاتها من حديد التسليح بقيمة 2100 جنيه للطن، في أول رد فعل على قرار وزارة الاستثمار بتطبيق رسوم إغراق على خام الحديد البيليت.

وقالت مصادر عاملة بقطاع الحديد والصلب، إن حديد الجارحي أبلغ عملائه برفع سعر الطن تسليم أرض المصنع من 35 ألفا و500 جنيه إلى 37 ألفا و500 جنيه شاملا 14% ضريبية القيمة المضافة.

كما أبلغ حديد المراكبي عملائه بزيادة سعر الطن من 35 ألفا و400 جنيه إلى 37 ألفا و500 جنيه.

وقررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات البيليت، المادة الخام في صناعة حديد التسليح.

وأوضح القرار الذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أن الورادات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلاط البيليت ستخضع لرسوم تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% من قيمة cif وبما لا يقل عن 4613 جنيها مصريا للطن، على أن تحصل قيمة تلك الرسوم بحساب خاص في البنك المركزي.

وذكر القرار، أن الرسوم جاءت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية وعلى مذكرة قطاع المعالجات.



وقال أيمن العشري رئيس مجموعة العشري للصلب، إن القرار من المتوقع أن يؤثر علي ارتفاعات اسعار حديد التسليح خلال الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن تدرس المصانع قيمة الزيادة المتوقعة.