كشف الفنان رامي صبري، عن الأسباب وراء النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر« MBC مصر» إن جائحة كورونا كانت بمثابة نقطة تحول في مسيرته، معقبا: «كورونا جاءت على ناس كثيرة بطاقة مش حلوة، لكن أنا اشتغلت فيها أكثر شوية، وقت الإغلاق».

وأضاف أن تلك الفترة دفعته لـ «إعادة التفكير» في عمله بشكل عام، وجعلته يقرر «الاجتهاد أكثر» مما مضى، مشيرا إلى أن تغير شكل الحياة المفاجئ استدعى تغيرًا في طريقة تفكيره.

وأرجع الفضل إلى «الشغل الكثير»، الذي يدفعه للتعلم المستمر وتجربة اتجاهات جديدة، لافتا إلى بدء التعاون مع أسماء مهمة لم يكن يركز معها في السابق، على رأسهم الملحن والشاعر عزيز الشافعي «العبقري»، إلى جانب استمراره في العمل مع رفقاء نجاحه مثل تامر حسين وأحمد علي موسى.

وأشار إلى حرصه الدائم على وضع «بصمته وشخصيته» على أي عمل يقدمه، مشددا أن لديه رؤيته الخاصة في اختيار الأغاني وتنفيذها، قائلا: «مهم أوي عندي موضوع توزيع التراكات.. وبتنزل تعمل زي ما أنا بكون حاسس بنسبة كبيرة».

وعبر عن استمتاعه بأجواء تصوير «الفيديو كليب»، مشيرا إلى تصوير آخر أغنيتين «بحبك أنت.. وبحكيلك عن الأيام» في اليونان على مدار 15 يوما.