أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، الأحد، أوراق "م.م.ا"، سمكري، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم في يناير 2026 موعدًا للنطق بالحكم.

وقررت هيئة المحكمة، استمرار حبس 5 متهمين آخرين في القضية ذاتها، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف، والقتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بعضوية المستشارين: محمود الشربيني محمود، ومحمد محمد عبد الفتاح، ووكيل النائب العام لنيابة الدخيلة، محمد حمدان، وسكرتير المحكمة أحمد السيد،

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 13956 لسنة 2025 جنايات الدخيلة، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شخص مصاب، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته، وذلك بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليه خلال مشاجرة في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، قيام كل من: "م.م.ا"، و"م.ع.ا" فنيي طلاء سيارات، و"م.ج.ع"، جزار، و"ا.ج.ع"، و"ا.ج.ع"، و"م.ج.ع"، عاطلين، باستعراض القوة والتلويح بالعنف تجاه المجني عليهما "ع.ال.ا"، و"ال.ا.ا"، قاصدين ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهما.

وكشفت التحقيقات أن جريمة استعراض القوة اقترنت بجناية أخرى، وهي القتل في ذات الزمان والمكان، إذ قتل المتهمون المجني عليه "ع.ال.ا"، عمدًا، من غير سبق إصرار أو ترصد.

وأوضحت التحقيقات أنه وإثر مشادة بين المجني عليه والمتهم الثاني، أشهر المتهمون أسلحة بيضاء "سكينًا" و"مطواة"، وتعدّى المتهم الأول على المجني عليه بطعنة في أعلى يمين الصدر، بينما كان بقية المتهمين في مسرح الواقعة يساندونه ويرضون بفعله، قاصدين إزهاق روحه.

وأشارت التحقيقات، المعززة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة المؤدية إلى منطقة الحادث، إلى اعتداء المتهمين على والد المجني عليه بالضرب، وبعد نقل الأخير إلى المستشفى لإسعافه، فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، تقرر حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.