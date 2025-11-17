وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة بقطاع الإنشاءات والبناء بالأردن

في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في الأسواق العربية والدولية، أعلنت وزارة العمل عن تلقي احتياجات جديدة من الجانب الأردني لعدد من العمالة المصرية في تخصصات مرتبطة بقطاع الإنشاءات والمعمار.

وأوضحت الوزارة أن تلك الفرص تأتي وفق الطلبات المقدمة من مؤسسة إبراهيم محمود أحمد المكّاوي، والتي أكدت جاهزية استقبال العمالة المصرية بعد مراجعة التخصصات والشروط المطلوبة.

وقالت إن الوظائف المتاحة على مهنة بناء بخبرة في أعمال الإنشاءات والمعمار.

العدد المطلوب: 8 عمال..الراتب: من 250 إلى 350 دينارًا أردنيًا.. الشروط: مؤهل إعدادي..السن من 25 إلى 45 عامًا.

وأكدت الوزارة أن باب التقديم مفتوح بدءًا من اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام عبر الرابط التالي:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص الجديدة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بفتح أسواق خارجية أمام الكوادر المصرية ،ويتم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، كما تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع فرص التشغيل بالخارج، وتلبية احتياجات أسواق العمل العربية، مع ضمان توفير فرص آمنة ومحترمة للعمالة المصرية، بما يحقق الاستفادة المتبادلة وتعزيز التعاون الثنائي مع دولة الأردن.

وتدعو وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى الالتزام بالتقديم من خلال القنوات الرسمية فقط، وعدم الالتفات لأي وسطاء أو جهات غير معتمدة، موضحة أن التقديم وكافة الاختبارات مجانية.

https://www.facebook.com/share/17BN9FtibE/