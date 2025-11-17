حبس 4 متهمين بخطف وقتل مواطن رفض بيع منزله لمقاول في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، حبس 4 أشخاص بينهم سيدة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شخص وإلقاء جثته أسفل كوبري أبو الخير في منطقة العامرية.

وطلبت النيابة استمرار تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، ومدّها بتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة المؤدية إلى منطقة العثور على الجثة، وتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرتها لبيان أسباب الوفاة، والتصريح عقب ذلك بدفنها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتول وملقاة بالقرب من الملاحات في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن القتيل المُعثر على جثته مقيم في منطقة الدخيلة، وأن وراء ارتكاب الجريمة 4 أشخاص بينهم سيدة، حيث إن المجني عليه يمتلك عقارًا في منطقة العامرية، وأنه كان على خلاف مع أحدهم، وهو مقاول، بسبب رفضه بيع العقار له وقيامه ببيعه لشخص آخر.

وأضافت التحقيقات أنه عندما علم المتهم الأول بذلك، قرر خطف المجني عليه لإجباره على الإقرار ببيع وحيازة العقار بتاريخ سابق لتاريخ حيازة المشتري الجديد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي اتفق مع شركائه "الثاني والثالث والرابعة" على استدراج المجني عليه عن طريق الأخيرة، التي دست له أقراصًا مخدرة لتسهيل مهمتها في إكراهه على توقيع عقد بيع العقار لصالح الأول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الرابعة استدرجت المجني عليه بدعوى مقابلتها داخل إحدى الشقق المستأجرة من قبل أحد المتهمين، وهو يعمل سمسارًا.

ولفتت التحقيقات إلى أنه عقب وصول المجني عليه إلى الشقة محل الواقعة، التقى المتهمة الرابعة، وكانت قد أعدّت له مسبقًا، بالاتفاق مع الأول، عصيرًا وضعت فيه الأقراص المخدرة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد تناول المجني عليه العصير وفقدانه الوعي، قام المتهمون باستخدام وسائل لربطه في السرير وتكميمه لإرغامه على توقيع عقد بيع العقار، لكنه فارق الحياة أثناء ذلك، فقرروا التخلص من الجثة بإلقائها في مكان العثور عليها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، ونُقلت الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.