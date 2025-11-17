طمأن الفنان أحمد سعد، جمهوره على صحته بعد الحادث الذي تعرض له، قائلا: «الحمد الله أنا بخير وفي نعمة كبيرة جدًا، والنعمة الأكبر حب الناس الذي شاهدته منذ الحادث».

ووجه خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» الشكر لكل من سانده من أصدقاء وجمهور، قائلا: «أنا عملت إيه في حياتي عشان أشوف الحب ده كله؟.. الناس فعلا بيبان حقيقتهم في الشدة».

ومازح الإعلامي عمرو أديب خلال استضافته الفنان رامي صبري، قائلا: «يعني عشان أنا تعبان وراقد في السرير تجيب رامي صبري؟»، مضيفا: «رامي صبري هو أهم وأحسن واحد في حياتي وصديق عمري».

وكشف عن تفاصيل إصابته، مشيرا إلى أن الأطباء أوصوا ببقائه في المستشفى لمدة خمسة أيام أخرى؛ ولكنه يراهن على الخروج خلال يومين، قائلا: «أنا بقول يومين أنا دكتور نفسي».

وأوضح أن الإصابة عبارة عن «كسر في الفقرات» لا يستدعي تدخلا جراحيا ويتطلب «راحة تامة»، مشيرا إلى اضطراره لتأجيل كل حفلاته وأفراحه بسبب صعوبة المشي، على أن يعود الجمعة المقبلة لإحياء إحدى حفلاته.

وداعب الإعلامي عمرو أديب «سعد»، معلقا: «أوعى تسيب رزقك يا أحمد أنت شغال نار، يجيبولك كرسي وتقعد تغني»، ليرد ساخرًا: «والله هي علياء - زوجته- عايزة تجيب فلوس المستشفى».

واختتم قائلا: «أنا في نعمة كبيرة ولا أنظر إلى الجانب السلبي من الحادثة، ولكن أنظر إلى أنني خرجت منها الحمد الله وربنا نجاني.. أنا بشكر ربنا وبحمده منذ وقت الحادثة».