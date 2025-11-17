تأهل منتخب النرويج لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة بعد غياب طويل دام 28 عاما بعد فوز عريض على إيطاليا في عقر دارها بنتيجة 4 / 1، مساء الأحد، في ختام مشوار الفريقين بالمجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية.

لم يحافظ منتخب إيطاليا على تقدمه بهدف سجله فرانشيسكو بيو إسبوزيتو بعد مرور 11 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو في ميلانو.

ورد الضيوف برباعية في الشوط الثاني، حيث أحرز أنطونيو نوسا التعادل في الدقيقة 63، وأضاف إرلينج هالاند هدفين في الدقيقتين 78 و79، وأكمل بديله يورجن ستراند لارسن الرباعية بهدف في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة بقى المنتخب النرويجي في صدارة المجموعة التاسعة برصيد 24 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات بهجوم قوي سجل 37 هدفا ودفاع صلب استقبل 5 أهداف فقط في 8 مباريات بالمجموعة.

أما منتخب إيطاليا، فبقى في المركز الثاني برصيد 18 نقطة بعد 6 انتصارات وخسارتين، ليلتحق بمنتخبات أوكرانيا وجمهورية أيرلندا وألبانيا والتشيك في ملحق التصفيات الذي سيقام في مارس المقبل.

تأهلت النرويج لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ 28 عاما، حيث شاركت في نسخ فرنسا 1938 و1998 والولايات المتحدة الأمريكية في 1994.

وأصبحت النرويج المنتخب رقم 32 الذي تأهل للنسخة القادمة من المونديال، والخامس من قارة أوروبا بعد إنجلترا وفرنسا وكرواتيا والبرتغال.

وتلقى أبطال العالم أربع مرات آخرها في 2006 أول خسارة تحت قيادة المدرب الحالي جينارو جاتوزو، الذي سيكون في تحد لتجاوز عقبة الملحق التي حرمت إيطاليا من التأهل لمونديالي 2018 و2022 بالخسارة أمام السويد ومقدونيا الشمالية على التوالي.