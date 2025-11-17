منصورة عزالدين تناقش الهوية والتنوع الثقافي في الأدب الحديث بمهرجان الدرعية للرواية

تشارك الكاتبة والروائية منصورة عز الدين في فعاليات مهرجان الدرعية للرواية، حيث تقدم جلسة حوارية بعنوان "جسور العوالم: الهوية والتنوع الثقافي في الأدب الحديث"، وذلك غدًا الإثنين في تمام الساعة 10:15 مساءً .

وتتناول الجلسة كيفية تجاوز الأدب الحديث للحدود الجغرافية والثقافية، وقدرته على وصل العوالم والهويات المختلفة عبر السرد، إضافة إلى بحث دور الحكاية في بناء الجسور بين التجارب المتنوعة وإعادة تخيل معنى الانتماء.

كما تسلط عز الدين الضوء على أسئلة الهوية والذاكرة والخيال، وكيف يتحوّل السرد إلى مساحة إنسانية تجمع بين الذاتي والكوني، وتفتح آفاقًا جديدة للتعبير والتفاعل الثقافي.

ويهدف المهرجان الذي بدأت فعالياته صباح اليوم الأحد 16 نوفمبر، ويستمر حتى 29 من نفس الشهر، تحت شعار "للسرد ملفى، وللقصة مكان". إلى تعزيز الثقافة الأدبية في المملكة العربية السعودية، وإبراز مكانة الدرعية كمنصة للتواصل الثقافي والإبداعي، من خلال تقديم تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والاكتشاف والهوية الثقافية، ضمن فضاء تفاعلي يلتقي فيه الإبداع بالأصالة والمعرفة. ومن خلال فعاليات المهرجان المتنوعة؛ يعيش الزوار تجربة سردية غنية تحتفي بالكلمة وروّادها، ويتعرّفون على قصص التجارب الإنسانية المحلية والعالمية بمختلف لغاتها وأساليبها.

وتتضمن رحلة الزوار في مهرجان الدرعية للرواية ثلاثة مسارات فريدة مليئة بالفعاليات والتجارب النوعية، تشمل: رحلة الخبراء المخصّصة للمفكرين، ورحلة الشغوفين الموجهة للجمهور، ورحلة المستكشف التي تستهدف العائلات والأطفال، ليعبّر كل مسار عن طريقة مختلفة للتفاعل مع فعاليات المهرجان وأنشطته.

ويحرص موسم الدرعية 25/26 على إثراء تجربة الزوار من خلال أنشطة متنوعة تزخر بالعروض المباشرة المترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، والأمسيات الشعرية، والورش والجلسات الأدبية، التي تتضمن: أكثر من 10 ورش عمل إبداعية، وأكثر من 30 جلسة عربية، و6 جلسات باللغة الإنجليزية، و19 محاضرة تعريفية، و9 جلسات حوارية، إلى جانب مناطق ترفيهية وتفاعلية تقدم تجربة إثرائية وأبعادًا جديدة للزوار.

كما تشمل الأنشطة التي يقدمها المهرجان: "مجلس الراوي" المستوحى من الطراز النجدي، والتجربة التفاعلية "الدرعية بين السطور"، و"رَفّ العطاء"، و"ملتقى الرواة" الذي يضم 6 أجنحة للتفاعل المباشر مع عالم الأدب، إضافةً إلى المسرح الذي يحتفي بالشعر والتراث عبر عروض حيّة تجسد جمال الأدب السعودي وتنوعه.