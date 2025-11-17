حماة الوطن: نستعد للمرحلة الثانية بمؤتمرات جماهيرية لحث المواطنين على التصويت

قال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يستعد للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بتنظيم الخطط وعقد مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم مرشحيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الشارع النيابي" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المؤتمرات تهدف لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، يومي 24-25 نوفمبر، لصالح حزب حماة الوطن في جميع الدوائر الانتخابية.

وأشار إلى تواجده برفقة الفريق محمد عباس حلمي رئيس الحزب، والهيئة العليا، في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، لدعم مرشحي الحزب بنظام القائمة لتمثيل المحافظة، مضيفًا أنه تم عقد مؤتمر في الإسماعية أمس.

وتابع أن الحزب سيعقد الإثنين مؤتمرًا في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وفي اليوم التالي بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة بمحافظة القاهرة، ولليوم الأخير قبل بدء فترة الصمت الانتخابي في مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، لدعم مرشحي الحزب بها.

وأشاد بالمشاركة الإيجابية من المصريين في المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025.

ويذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ستبدأ يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج، ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة هي «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».