قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي تتأثر بشكل مباشر بأسعار البورصة العالمية، مشيرًا إلى أن التذبذب الأخير جاء نتيجة الضبابية في بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك عدد من تقارير الوظائف غير المعلنة وتضارب قرارات متعلقة بخفض الفائدة وفتح الإغلاق الحكومي في أمريكا.

وأضاف “ميلاد” خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، أن السوق شهد موجة ارتفاعات يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، تلتها انخفاضات بعد الإعلان عن بدء فتح المؤسسات الحكومية الأمريكية.

ولفت "ميلاد" إلى أن السوق المحلي يسير حاليًا بما يقارب 98% على السعر العالمي نتيجة توازن نسبي للعرض والطلب، لكن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار، متوقعًا أن يشهد الذهب موجة ارتفاعات وأرقام قياسية جديدة في نهاية العام أو بداية العام المقبل.

ويُذكر أن سعر الذهب في مصر استقر محافظًا على مستوى التراجع الذي شهدته الأعيرة خلال الساعات الأولى، أمس الأحد، في السوق المحلية، وذلك تزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية يومي السبت والأحد.