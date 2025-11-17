كشف المستشار أحمد بنداري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الموعد المحدد لإعلان نتيجة المرحلة الأولى، لانتخابات مجلس النواب 2025، قائلًا إنها ستعلن من مسرح التلفزيون، بمبنى ماسبيرو، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، يوم الثلاثاء القادم الـ18 من نوفمبر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة"، أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، رصد الشكاوى التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لتظلمات المرشحين بخصوص العملية الانتخابية، لفحصها وإصدار حكمها.

وأشار إلى أنه تم إبطال جميع الأصوات من أحد الصناديق الانتخابية، في اللجنة 14 التابعة لقسم المنتزه أول محافظة الأسكندرية، والتي أقيمت في مدرسة مصطفى مشرفة، بعد إثبات صحة تظلمين تلقتهما الهيئة، بالإضافة لانتشار عدد من الفديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن أحد أعضاء الهيئة القضائية قام بفتح الصندوق وفرز الأصوات قبل الوقت المحدد في التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أن إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب سيتم في الـ18 من نوفمبر الجاري وضمت هذه المرحلة محافظات الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادى الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مرسى مطروح، البحيرة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليونًا.

وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.