تحدثت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، عن تجربتها مع «التعليم المنزلي» في سن الثالثة عشرة، مشيرة إلى أنها «أفادتها في أشياء كثيرة جدًا» ولكنها بالتأكيد كان لها تحدياتها.

وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر «DMC» إنها كانت تريد «إثبات نفسها» أمام أهلها برغبتها في التمثيل وأنه ليس «لعبة أو هواية» لديها؛ لكن مجال عملها الذي ترغب به.

وأوضحت أن الجمع بين الدراسة والعمل لم يكن سهلا على الإطلاق، لدرجة أنه بدأ يؤثر عليها صحيا ونفسيا متابعة: «الموضوع كان جاي عليا أوي صحيا كمان، نفسيا وجسديا، تصوير، وسفر، وامتحانات نهائية، وواجبات كثيرة جدًا».

وأوضحت أن فكرة «التعليم المنزلي» يعد من الأنظمة المعروفة جدًا في الخارج، خاصة للأطفال الذين يعملون.

ونوهت أن القوانين تنظم عمل الأطفال في الخارج، مشيرة إلى عمل الطفل 9 ساعات فقط في اليوم، بموجب القانون، بينها 3 ساعات إلزامية للدراسة داخل «كرفان» مخصص مع مدرس خاص.

وأكدت أن رغبتها في احتراف الفن كانت موجودة لديها حتى قبل أن تصل لسن الثالثة عشرة، مشيرة إلى ولادتها ونشأتها في سويسرا لمدة 10 سنوات، وهي بلد «لا توجد به صناعة» سينما ولا تعلم شيئا.