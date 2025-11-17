حزب الشعب الجمهوري: برنامجنا الانتخابي واقعي ويستهدف الطبقتين المتوسطة والفقيرة

قال المهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يتبع نفس السياسة الدعائية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي بدأت في الـ6 من نوفمبر الجاري، التي اتبعها في المرحلة الأولى.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "الشارع النيابي" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه السياسات تضم الاستعدادت التنظيمية والتواصل مع أمانات المحافظات، بالإضافة لتنظيم المؤتمرات الانتخابية والجولات الميدانية لمرشحيهم في الدوائر الانتخابية المختلفة، بهدف الاحتكاك بالمواطنين وتعريفهم ببرنامج الحزب ورؤيته داخل البرلمان.

وأوضح أن الاحتكاك المباشر بالمواطنين هي وسيلة التواصل الأبرز في الحزب، مشيرًا إلى التواجد اليومي للمرشحين في دوائرهم الانتخابية والكوادر التنظيمية العاملة، منذ انتهاء الانتخابات السابقة 2020، استعدادًا لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وأكد واقعية برنامج الحزب وقابليته للتنفيذ وارتباطه بالاحتياجات اليومية للمواطنين، خصوصًا الطبقتين المتوسطة والفقيرة، موضحًا أن قضايا التعليم والصحة على رأس أولوياتهم داخل البرلمان.

ويذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ستبدأ يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج، ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة هي «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».