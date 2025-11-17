أحمد صالح: محمد صبري كان موهوبًا ويرفض المجاملة والواسطة

كشف أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، عن جوانب من شخصية الراحل محمد صبري، مؤكدًا أنه لم يكن يفضل الواسطة في كرة القدم مطلقًا.

وقال صالح في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "صبري كان غير عادي في كرة القدم، في التدريبات كان يسيطر على الكرة ببراعة، وفي المباريات يسجل أهدافًا رائعة، ويمتلك قدمًا قوية للغاية".

وأضاف: "نتمنى أن يتمتع أولاد محمد صبري بالموهبة الحقيقية حتى نقف خلفهم. صبري على المستوى الشخصي لم يكن يحب المجاملة، وكان دائمًا يؤمن بأن الأفضل هو من يستحق التواجد في نادي الزمالك".

واختتم صالح حديثه قائلاً: "كان لديه طموح أن يصبح مدربًا كبيرًا، ولم يكن يخطط أبدًا للعمل كمقدم برامج تلفزيونية".