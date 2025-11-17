رئيس جهاز 6 أكتوبر: قطع المرافق وإزالات فورية لمخالفات البناء

نفّذ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر حملات مكثفة لمواجهة جميع أشكال المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن سحب قطعة أرض كبيرة من إحدى الشركات، وقطع المرافق، وإزالة فورية لعدد من المخالفات البنائية، وغلق وتشميع منشآت مخالفة.

ووجّه المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، نوابه بمواصلة الحملات الصباحية والمسائية الخاصة بالإزالات والإشغالات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات في مهدها.

وشملت أعمال الجهاز سحب قطعة الأرض رقم (٦) التابعة لشركة المنارة للتنمية العمرانية بجنوب الأحياء، والبالغ مساحتها (١٨.٢٣٠ فدان) بما عليها من مبانٍ، وذلك تنفيذًا للقرار رقم ٩٥١ لسنة ٢٠٢٥.

كما نفذت رئاسة الأحياء بعدد من قطاعات المدينة إزالات فورية لمخالفات البناء، شملت إزالة بناء دور مخالف فوق الروف بالقطعة رقم ١٦٣٤ بالحي الأول المجاورة الثامنة، وإزالة زيادة في مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦٧ بفيلات الجهاز بالحي الخامس (عقد ثانٍ)، وإيقاف أعمال هدم بمعدات ثقيلة في غرب سوميد (فيلا ٢، بلوك ٥، مجاورة ٣)، إلى جانب إزالة زيادة في مسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٤ بكمبوند جراند سيتي، وإزالة بناء في الردود الجانبي بالقطعة رقم ١٤٥٧ بالحي الثاني المجاورة السادسة، فضلًا عن إزالة زيادة في مسطح غرف السطح بالقطعتين رقم ٥٥٣ و٥٥٥ بالحي الثالث المجاورة الثالثة، وإزالة مبانٍ زائدة مخالفة بالقطعة رقم ٥١٦ بالحي الثالث المجاورة الثالثة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات الصباحية والمسائية لإزالة الإشغالات والتعديات وتنفيذ قرارات الغلق والتشميع، والتي أسفرت عن تنفيذ ٢٦ قرار غلق وتشميع في الحي الثالث (سنتر الفيروز)، إلى جانب استمرار إزالة الإشغالات بالطريق العام والمحاور المركزية ومحيط الحصري، بالإضافة إلى إزالة كشك عشوائي بالمنطقة الصناعية.

وأشار عبد الله إلى أن الحملات نتج عنها التحفظ على ٣ سيارات ربع نقل (فرز)، و٧ تروسيكلات (فرز)، و١٣ توكتوكًا، و٥ عربات (إسبريسو).

وشدد رئيس الجهاز على أن الحملات مستمرة في جميع قطاعات المدينة للقضاء على أي مظاهر للعشوائية أو المخالفات البنائية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحفاظ على النسق العمراني والجمالي للمدينة.

ونُفذت الحملات بقيادة كل من: المهندس حسام حسني، والمهندس راضي خليل، نائبي رئيس الجهاز، والمهندس ياسر عبد الباقي، المشرف العام على القطاعين الثاني والرابع، والأستاذ مختار عبد الحميد، المشرف على أحياء قطاعات ٤ و٢ و١، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة ممثلة في العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم مصطفى عابد، رئيس مباحث التعمير، والعقيد شريف الطويل، رئيس قسم شرطة المرافق، إضافة إلى الأمن الإداري بقيادة العميد أحمد فوزي، المشرف العام على أمن أجهزة أكتوبر، ورؤساء الأحياء.

وفي سياق متصل، ناشد الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي للجهاز، سكان المدينة بضرورة التعاون والإبلاغ عن جميع المخالفات عبر الخط الساخن (15100) على مدار ٢٤ ساعة، أو من خلال الرابط التالي:



