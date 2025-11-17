 لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي» - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025
لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 12:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 12:21 ص

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن اختيار يانيك فيريرا لتدريب الفريق لم يكن موفقًا منذ البداية، مشيرًا إلى أن صفقة خوان بيزيرا تمثل إضافة قوية للفريق، بينما يعاني شيكو بانزا من عدم الاستقرار في أدائه.

وقال صالح في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "اختيار يانيك فيريرا لم يكن موفقًا في البداية، ونحن داعمون لعبد الرؤوف، وأي شخص يتولى تدريب الزمالك قادر على التتويج بالبطولات".

وأضاف: "الزمالك يحتاج لاعبًا سوبر، وخوان بيزيرا هو اللاعب الوحيد بين الصفقات الجديدة الذي يستحق التواجد في الفريق".

وتابع نجم الزمالك السابق: "شيكو بانزا لاعب جيد، لكنه غير سوي وغير مركز في الملعب، ويتحرك أحيانًا بشكل عشوائي، وعندما يتم تغييره يشعر بالانزعاج".


