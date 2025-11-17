أرجع الفنان رامي صبري، الطفرة الحالية في الساحة الغنائية إلى انفتاح ذائقة الجمهور على أنواع جديدة من الموسيقى لم يكن يعتادها، مستشهدا بظهور فرق مثل «كايروكي» بالتزامن مع ثورة يناير.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر ستظل دائمًا «بلد الفن» التي تحتضن كل المواهب والألوان الغنائية على مدار التاريخ.

وكشف عن تغير شخصيته بعد جائحة كورونا وتخطيه سن الأربعين، قائلا: «بعد كورونا شخصيتي تغيرت وبدأت أركز.. بعد الأربعين الواحد بيتغير بيهدأ ويركز».

وأوضح أن هذه المرحلة الجديدة جعلته أكثر تركيزًا في عمله، وإصرارًا على تحقيق نجاحات متتالية، قائلا: «لو بتنجح مرة، لازم تنجح ثلاث أو أربع مرات.. وأنا أكثر فترة بنجح فيها أو بشتغل فيها لما حد ينجح جنبي.. بسخن».

ورأى أن هذا التحدي الإيجابي يدفعه لتقديم أفضل ما لديه ويفسر سلسلة نجاحاته الأخيرة، مضيفا: «لو أحمد سعد نجح، تامر عاشور نجح، عمرو دياب نجح.. لازم هتلاقيني بجري على الاستوديو أعمل أغنية، وتطلع أغنية مهمة وتنزل تكسر الدنيا».