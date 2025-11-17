عبرت الفنانة ياسمينا العبد عن حماستها الشديدة لتمثيل شخصيتها الجديدة في مسلسل "ميد تيرم"، الذي سيعرض قريبًا على شاشات on ومنصة Watch it، قائلة إنها "شخصية صعبة جدًا.. أصعب دور لأن الشخصة مركبة كذا شخصية في نفس الوقت".

وأضافت في لقاء خاص على برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "dmc"، أن المسلسل مليء بالفنانين الشباب، ومنهم جلا هشام، ويوسف رأفت، زياد ظاظا، دنيا وائل، مريم كرم، أدهم عمر، أمنية باهي، وغيرهم.

وتابعت أنه من تأليف المؤلف محمد صادق، وانتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج المخرجة مريم الباجوري، معلقة: "محظوظة جدًا بالتركيبة دي على أول طلعة كدا".

وأوضحت أنه أحد الأعمال الدرامية الهامة الذي سيناقش قضايا الصحة النفسية، قائلة: "هنخش في مرض نفسي وبنخش بيوت الناس كلها".

وأشارت إلى الدعم الذي قدمته وزارة التعليم والبحث العلمي لإخراج هذا العمل، مضيفة:"كل حاجة إحنا بنقولها وكل حاجة هنشوفها في بحث كبير أوي وراها".

واسترجعت شخصيتها في مسلسل لام شمسية _دور زينة ابنة وسام المتحرش بالأطفال في العمل_، قائلة: "أقرب شخص ليها كان أبوها وعلاقتها مع مامتها كانت بايظة خالص، فإن رمز لكل حاجة حلوة في الدنيا بينهار هذا الانهيار".

وأوضح أن صعوبة أدائها لهذا الدور تمثلت في إظهار مشاعر معينة حتى لو لم تستوعبها، معلقة:"دور صعب في إنه لازم تبيني مشاعر لسه أنت حتى مش قادرة تستوعبيها".

وأضافت: "الصعوبة كانت في كل حاجة وكانت مسئولية كبيرة أوي لينا كلنا وكنا مدركين هذا الأمر وإحنا داخلين".

وتابعت: "إحنا حتى كصناع العمل وكحد بيصور حاجة زي كدا إنك تخشي بلاتوه وكل يوم الدنيا لا صمت وتركيز فقط ومفيش هزار عارفين قد إيه المسئولية كبيرة".

وأوضحت أنهم التقوا مع سارة عزيز مؤسسة save Egypt، مرتين مع وبدون الطفل على البيلي _الذي جسد شخصية يوسف_، لتوضيح تفاصيل إضافية تساعدهم على أداء أدوارهم.

وعلقت:"في حاجات أنا مكنتش أعرفها خالص حاجات كثيرة فوقتني فدا كان مهم قبل ما نخش حاجة زي كدا".

وذكرت أن المشهد الأخير في المسلسل مشهد المحكمة تم تصويره بسرعة، مضيفة "وأنا بتفرج على آخر شوت من الحلقة الأخيرة، انهيار بقا علشان طلعت نفسي من الموقف وكنت متعاطفة مع زينة بشكل مختلف، فاتخضيت وكان حاجة كبيرة، ومهمة للناس تتفرج عليها وبقا في نقاش على السوشيال ميديا مكانش موجود قبل كدا".