إخلاء سبيل مرشح الشروق وبدر في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل أحد المرشحين بدائرتي الشروق وبدر، عقب الانتهاء من مناقشته في الاتهامات المنسوبة إليه بشأن نشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستمعت النيابة لأقوال مرشح الشروق وبدر بشأن ما نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إدعاءات كاذبة حول سير العملية الانتخابية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة سيدة من تعرض زوجها للاختطاف من أمام منزله بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان لها إنه تم التواصل مع السيدة المذكورة وإفهامها بتواجد زوجها بالنيابة العامة بناءً على طلبها، حيث أبدت تفهمها.