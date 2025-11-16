يجتمع الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز في فيلم "خلي بالك من نفسك" إخراج معتز التوني، والذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، إذ يبدأ فريق العمل التصوير يوم الأربعاء المقبل.

فيلم "خلي بالك من نفسك" من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف وممثلين أجانب، والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلس.

وعلى جانب آخر يستعد أحمد السقا لتصوير فيلم "هيروشيما" خلال الأيام المقبلة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك السقا في بطولته كل من: "مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربي، محمد لطفي، عماد صفوت، علاء مرسي، والوجه الجديد هيثم زيدان"، وعدد كبير من الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي وغادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة لأحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.