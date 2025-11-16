النجمة التركية ديلان دينيز تخطف الأنظار في ندوة نوري بيلجي جيلان بمهرجان القاهرة

خطفت النجمة التركية ديلان دينيز الأنظار، حيث حضرت اليوم، الأحد، ندوة "انعكاسات سينمائية" ضمن فعاليات الدورة الـ 46 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمخصصة للمخرج التركي الشهير نوري بيلجي جيلان، وأدار الحوار فيها الناقد السينمائي أحمد شوقي.

وسلط حضور "دينيز" في ندوة اليوم إلى جانب "جيلان"، الضوء على التفاعل بين الممثلين والمخرجين في السينما التركية المعاصرة، وأتاح للحضور التعرف على تجاربها الفنية ومسيرتها المتنوعة بين التلفزيون والسينما.

بدأت دينيز، التي ولدت في 28 فبراير 1995 بمدينة سيفاس التركية، مسيرتها الفنية في عالم عرض الأزياء قبل أن تفوز بلقب ملكة جمال تركيا 2014، وحققت شهرتها الكبرى من خلال مسلسل "الحفرة – Çukur"، الذي عرض لأول مرة في 2017، حيث جسدت شخصية سينا إلى جانب النجم التركي أراس بولوت، واعتُبر هذا الدور نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرتها الفنية.

كما تألقت في المسلسلات التركية "بنات الشمس – Güneşin Kızları"، و"الحلوات الصغيرات الكاذبات – Tatlı Küçük Yalancılar" النسخة التركية من المسلسل الأمريكي "Pretty Little Liars".