تحدثت الفنانة الشابة ياسمين العبد، عن التحولات التي طرأت على شخصيتها، مشيرة إلى تجاوزها مرحلة القلق من رأي الناس.

وشددت خلال مقابلة مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر «DMC» أنها ما زالت تشعر أنها طفلة، قائلة: «أنا والله لسه حاسة إني بيبي، هما سنتين وأتم الـ 21 سنة ».

وكشفت عن الفارق في سرعة النضج بين جيلها والأجيال السابقة قائلة: «كل سنتين بيحصل تطور عظيم، إحنا بنكبر كل خمس ثواني».

وأشارت إلى تجاوزها مرحلة المراهقة عمر الـ 15 عاما، لافتة إلى مرورها بتجارب كثيرة علمتها وأكسبتها «ذكاء» وثقة أكبر في التعامل مع المواقف المختلفة.

وأضافت أنها أصبحت أكثر تركيزا على اتخاذ «الخطوات الصحيحة» دون ندم، معقبة: «أنا عارفة إني هتعلم وهعمل أخطاء.. لكن في نفس الوقت حابة إني أدرس الموضوع على قد ما أقدر وبطريقة صحية، مش جنان وقلق».

ولفتت إلى تغير أولوياتها لتصبح أكثر اهتماما بحياتها الشخصية، وتحقيق التوازن بينها وبين العمل، مضيفة: «بدأت أهتم بالتوازن بين العمل وحياتي الشخصية، لأن مهم أيضا إني أعيش سني، وأهتم بأهلي وعائلتي ونفسي، بعد ما كانت حياتي كلها شغل».

وأوضحت أنها كانت في السابق شديدة الحرص من «كلام الناس»؛ لكن اليوم أصبح همها الأول أن «تثق الناس فيها»، خاصة وأنها تكبر وتتطور أمام أعين الجمهور.

وقالت: «أنا في الأول والآخر بكبر قدام الكاميرا، أكيد هيكون فيه أشياء خطأ، عملت شيء خطأ، أو قرار عمل ليس أفضل شيء.. عايزة الناس تكون مدركة هذا الأمر، سنة الحياة إني يكبر وبتعلم».

وأكدت أن هذا الجانب كان يسبب لها «قلقا شديدًا» في الماضي، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر إيمانا بالقدر وتسليما لمشيئة الله، متابعة: «حاليا بقول اللي ربنا عايزه سيكون، وربنا يدبر كل شيء بطريقته، وإن شاء الله خير».