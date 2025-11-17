القبض على زعيم عصابة مخدرات إكوادوري في إسبانيا بعد سنوات من تزويره شهادة وفاته

تم القبض على أحد أكثر تجار المخدرات المطلوبين في الإكوادور، اليوم الأحد، بعد سنوات من تزويره شهادة وفاته وانتقاله إلى إسبانيا.

وأعلن الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا القبض على ويلمر تشافاريا، المعروف أيضا باسم "بيبو"، في مدينة ملقة الإسبانية، في عملية مشتركة مع الشرطة الإسبانية.

ويعتقد أن تشافاريا هو زعيم مجموعة لوس لوبوس، وهي مجموعة لتهريب المخدرات، تضم نحو 8 آلاف مقاتل، وقد صنفتها الولايات المتحدة مؤخرا كمنظمة إرهابية.

وتم ربط مجموعة لوس لوبوس باغتيالات سياسية في الإكوادور، كما اتُهمت بالتعاون الوثيق مع كارتل جاليسكو نيو جينيريشن المكسيكي.

وقال نوبوا إن تشافاريا زور شهادة وفاة في 2021 خلال جائحة كوفيد، وحصل على هوية جديدة وانتقل إلى إسبانيا، حيث كان ينسق شحنات المخدرات، ويأمر بالاغتيالات، ويدير عمليات ابتزاز ضد مناجم الذهب في الإكوادور.

وكانت الإكوادور من أهدأ دول أمريكا الجنوبية وأكثرها أمانا في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

لكن هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة شهدت ارتفاعا في جرائم القتل وغيرها من الجرائم العنيفة، إذ أصبحت نقطة عبور رئيسية للكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو المجاورتين.

وهاجمت عصابات تهريب المخدرات مرشحين رئاسيين، ومسؤولين محليين، وصحفيين أثناء صراعها للسيطرة على الموانئ والمدن الساحلية.

ويأتي القبض على شافاريا في وقت يصوت فيه الإكوادوريون في استفتاء من أربعة أجزاء، منها استفتائهم بشأن ما إذا كان ينبغي تعديل دستور البلاد للسماح للدول الأجنبية بإقامة قواعد عسكرية في الإكوادور.