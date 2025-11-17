شركة بوينج تجري اختبارات طيران لإصلاح نظام الكاميرات في طائرة التزود بالوقود طراز كي سي – 46

أنهت شركة بوينج بنجاح اختبار طيران لأحدث نسخة من نظام الكاميرات في طائرة التزود بالوقود طراز كي سي – 46، في خطوة مهمة لإصلاح مشكلة سببت تأخيرا في تسليم البرنامج الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.

وقال ستيف باركر، رئيس قطاع الدفاع والفضاء والأمن في شركة بوينج، اليوم الأحد خلال معرض دبي للطيران، إن نظام الرؤية عن بُعد لطائرة التزود بالوقود – الذي سبب مشاكل لبعض المشغلين – تم تحديثه إلى إصدار 0ر2 وتم اختباره أثناء الطيران، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان سلاح الجو الأمريكي قد أشار في وقت سابق هذا العام إلى أنه قد يتم تأجيل البرنامج حتى عام 2027.

وقد وفرت تلك التطورات، إلى جانب فوز شركة بوينج بعقد تطوير مقاتلة الجيل القادم إف – 47، وعقد قمر صناعي للاتصالات مع قوة الفضاء الأمريكية، وبدء تسليم طائرة تدريب متطورة جديدة للجيش الأمريكي، خلفية إيجابية لحضور عملاق الدفاع في معرض دبي للطيران.