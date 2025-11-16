القابضة للمياه تطلق برنامج سفراء التميز لتأهيل فرقها لجائزة التميز الداخلي

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برنامج "سفراء التميز في مجالات خدمة العملاء والخط الساخن"، في إطار خطتها المستمرة لنشر ثقافة الجودة والريادة داخل شركاتها التابعة.

يأتي البرنامج استعدادًا للدورة الثانية من جائزة التميز الداخلي لعام 2025 في مجالي خدمة العملاء والخط الساخن، وفق بيان للشركة اليوم.

وتمثل جائزة التميز الداخلي إحدى مبادرات الشركة القابضة التي تهدف إلى تحفيز الشركات التابعة على تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كافة، من خلال تطبيق معايير الجودة والابتكار المؤسسي، ورفع كفاءة العاملين في الصفوف الأمامية.

وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الجائزة تشكل أداة رئيسية لترسيخ ثقافة التميز داخل القطاع، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الطريق لتحقيق التطوير المؤسسي المستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح جابر أن الشركة القابضة تعمل على تأهيل الكوادر الفنية والإدارية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

وتسهم هذه البرامج في تعزيز مهارات العاملين في إعداد ملفات الترشح، والتعامل مع أدلة ومعايير التقييم الخاصة بالجائزة، بما يضمن توحيد المفاهيم وتحقيق العدالة والشفافية في التقييم بين الشركات التابعة كافة.

وشدد المهندس شحاتة على ضرورة تكافؤ الفرص وتشجيع مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة كافة للمشاركة في الجائزة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي "سفراء التميز" يأتي ضمن رؤية الشركة القابضة لتعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر في مجالي خدمة العملاء والخط الساخن، مؤكدًا أهمية دور العاملين بهذه القطاعات في تمثيل واجهة الشركة أمام المواطنين، ورفع كفاءة قنوات التواصل والاستجابة السريعة للشكاوى.

وبدأت فعاليات التدريب في الأول من نوفمبر وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر نفسه، بمشاركة نخبة من مدربي التميز المؤسسي المعتمدين، الذين يقدمون خبراتهم في مجالات التقييم المؤسسي، وإدارة الأداء، والابتكار المؤسسي، والجودة الشاملة.

وأكدت الشركة القابضة أن هذا البرنامج يعد خطوة استراتيجية نحو الارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات في الصفوف الأمامية، وتمكينهم من نشر ثقافة الجودة والتميز داخل شركاتهم، دعمًا لجهود الشركة القابضة في تحقيق رؤيتها نحو خدمات أكثر كفاءة، وتميّزًا، واستدامة.