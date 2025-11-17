قال الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن القاعات الرئيسية للمتحف 12 قاعة موزعة على مساحة 18 ألف متر مربع، بالإضافة إلى وجود قاعات متخصصة مثل: "متحف مراكب الملك خوفو، وقاعة الملك توت عنخ آمون، ومتحف الأطفال".

وأوضح "كمال" خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن القاعات الرئيسية مُقسمة تاريخيًا وموضوعيًا، حيث تعرض القطع من عصور: "ما قبل الأسرات، والدولة القديمة، والوسطى، والحديثة، والعصر اليوناني الروماني"، مع الحفاظ على مساحات مفتوحة تسمح بعرض القطع بشكل واضح ومتسلسل.

وتابع "كمال" أن مركز الترميم، الواقع تحت الأرض داخل المتحف، هو أول مبنى تم إنشاؤه في مشروع المتحف الكبير، وأن جميع القطع المعروضة كانت تمر أولًا على المركز قبل الوصول للقاعات.

ولفت "كمال" إلى أن القطع المعروضة جاءت من مختلف متاحف مصر والمخازن، بجانب عرض قطع لم تُعرض من قبل بسبب ضعف حالتها، مشيرًا إلى أن مجموعة الملك توت عنخ آمون تضم حوالي 6 آلاف قطعة، منها 1800 قطعة كانت معروضة في متحف التحرير و132 قطعة في متحف الأقصر، وقد تم ترميمها وتجهيزها للعرض لأول مرة بالمتحف الكبير.

واستكمل "كمال" أن التابوت الخشبي للملك توت عنخ آمون، المحاط بطبقات مذهبة وثقل كبير، عُرض لأول مرة في المتحف الكبير بعد رحلة ترميم دقيقة، مشيرًا إلى أن عملية تثبيت القطع كانت منظمة في 4 مجموعات عمل من الشباب الأثريين والمرممين، لضمان أفضل معايير الترميم والعرض.