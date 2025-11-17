قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الإثنين يشهد استقرارًا نسبيًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 25ْ درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأضاف "القياتي" خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أمس الأحد، أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لتعود الأجواء بين الحارة والمائلة للحرارة على معظم المناطق.

وأكد "القياتي" أن هذه الارتفاعات والانخفاضات السريعة في درجات الحرارة تُعد طبيعية في هذه الفترة من العام، لافتًا إلى استمرار الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

وتابع "القياتي" أن مصر حاليًا في منتصف فصل الخريف، ومع التقدم نحو فصل الشتاء تزداد سرعة التغيرات الجوية، وهو ما يفسر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل خلال الأيام الماضية، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار على بعض المناطق.

وأشار "القياتي" إلى أن أجواء هذه الفترة تتسم بكونها مائلة للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تكون مائلة للبرودة ليلًا خاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا يميل إلى البرودة، خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر، وذلك تزامنًا مع التقلبات الجوية المعتادة في هذا التوقيت من كل عام.