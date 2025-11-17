نقابة أطباء الأسنان: تطبيق إلغاء التكليف بأثر رجعي على دفعة 2023 مخالف للدستور

قال الدكتور خالد عبد الباسط عضو مجلس النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، إن النقابة تتابع ملف تكليف أطباء الأسنان من خريجي دفعة 2023، وتعتبره أولويتها الحالية، مضيفًا أن مسؤلي وزارة الصحة امتنعوا عن تقديم المعلومات حول موعد إعلان التكليف منذ أكثر من أسبوع.

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "ستديو إكسترا" المذا عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون المصري حدد نهاية مدة إعلان التكليف بمرور عام على انتهاء مرحلة الامتياز في الـ31 من أكتوبر الماضي، مشددًا على ضرورة إعلانه قريبًا لدعم هؤلاء الشباب الوطنيين غير الراغبين في السفر للخارج.

وأوضح أن القرار الصادر عن وزارة الصحة والسكان، بشأن إلغاء تكليف أطباء الأسنان العام الماضي لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على طلاب دفعة 2023، لمخالفته أحكام الدستور المصري بأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، مشددًا على ضرورة تعريف عبارة "طبقًا للاحتياج" وتحديد آلية تنفيذها.

ودعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقنين أعداد المقبولين في كليات الأسنان، مؤكدًا ارتفاع نسب خريجي الكلية مقارنة بالنسب العالمية .

وعلق قائلًا: "مين في الدول المتقدمة زينا لا يوجد".

وذكر أنه قدم دراسة للوزارة لمضاعفة أعداد المكلفيين من أطباء الأسنان ضمن مشاريع الحوكمة داخل المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى العجز الذي تعاني منه هذه المستشفيات من أطباء الأسنان والبشريين.

وتابع أنه بعد التشغيل الكلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لا يمكن الاعتماد على الكوادر الطبية الحالية فقط، موضحًا ضرورة تكليف أطباء الأسنان للعمل ضمن هذه المنظومة، ولسد العجز فيما يخص الأعمال الإدارية داخلها.

وأكد أن القرار العادل الذي يجب أن يصدر هو تكليف هؤلاء الأطباء خصوصًا أن أعدادهم معروفة منذ 2017 قبل اعتماد قرار إلغاء التكليف في 2024.