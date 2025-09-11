كشفت مصادر بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة فرضت رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات البليت، المادة الخام في صناعة حديد التسليح.

وأوضح القرار الذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أن الورادات من منتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلاط البيليت ستخضع لرسوم تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% من قيمة cif وبما لايقل عن 4613 جنيها مصريا للطن، على أن تحصل قيمة تلك الرسوم بحساب خاص في البنك المركزي.

وذكر القرار، أن الرسوم جاءت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الاستشارية وعلى مذكرة قطاع المعالجات.

وقال أيمن العشري رئيس مجموعة العشري للصلب، إن القرار من المتوقع أن يؤثر على ارتفاعات أسعار حديد التسليح خلال الفترة القادمة، ولكن حتى الآن تدرس المصانع قيمة الزيادة المتوقعة.

ويتراوح سعر حديد التسليح المنتج في المصانع المتكاملة بين 37 و38.2 ألف جنيه للطن، بينما يبدأ في المصانع الاستثمارية من 32 إلى 35 ألف جنيه.

وكانت مصادر بقطاع الحديد تحدث لـ"الشروق"، أكدت اعتزام وزارة الاستثمار بفرض رسوم إغراق على واردات البيليت، عقب إقرارها رسوم على واردات الصاج تراوحت بين 4.5% إلى 13.5%.

وكانت وزارة الصناعة قد فرضت في 15 أبريل 2019، رسومًا على واردات حديد التسليح بنسبة 25%، والبليت بنسبة 16%، لمدة ثلاث سنوات.

وفي نوفمبر 2021، ألغت وزارة الصناعة الرسوم المفروضة على واردات البليت، لكنها استمرت في فرضها على حديد التسليح المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا؛ لمساندة المصانع المحلية بعد ارتفاع مستويات التضخم.

ويرى محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن فرض رسوم إغراق على واردات البليت هدفه حماية صناعة الصلب المحلية، لافتا إلى أن المصانع المتكاملة تجد صعوبة في منافسة نظيرتها الاستثمارية (الدرفلة) بسبب فارق الأسعار.

وقال خلال تصريحاته لـ«الشروق» إن دراسة تطبيق رسوم وقائية على واردات البليت جاءت بعدما تحصلت 9 شركات على رخص إنتاج جديدة بطاقات إنتاجية تبلغ 8.3 مليون طن سنويا، بقيمة 7 مليارات جنيه.

وأضاف السوق المحلية تحتاج إلى 10 ملايين طن سنويا من البليت، في حين أن رخص الإنتاج الجديدة سترفع من حجم الإنتاج المحلي إلى 15 مليون طن سنويا، وهو ما يزيد على حجم الطلب بنسبة 50%.

وأوضح أن الرسوم الوقائية ستكون ضرورية لحماية هذه الاستثمارات المحلية الضخمة، والتي قد تساهم في تصدير البليت لمصر لأول مرة خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وبلغ إجمالي إنتاج مصر من حديد التسليح خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 نحو 3.86 مليون طن، مقارنة بـ4.16 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 7%.