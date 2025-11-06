غارات إسرائيلية عنيفة على مراكز لحزب الله جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شن موجة غارات عنيفة على مراكز تابعة لحزب الله في بلدات الطيبة وطير دبا وعيتا الجبل جنوبي لبنان، مشيرة إلى تحليق مكثف للمسيّرات الإسرائيلية في سماء العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان، مشيرة إلى أن هناك "خططا جاهزة بالفعل".

وقال المصدر: "الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف حزب الله، ودفعه والحكومة اللبنانية إلى توقيع اتفاقية مستقرة مع إسرائيل"، مضيفا: "يستعد الجيش لاحتمال إجباره على المشاركة في القتال قريبا".

وصرح مسئولون إسرائيليون كبار قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر: "هناك خطط جاهزة بالفعل".

وأوضحوا: "لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته، ولن يعود إلى ما كان عليه في 6 أكتوبر. سنزيد هجماتنا ونعود إلى القتال إذا لزم الأمر".

وأبرزت القناة 12 أنه "من المتوقع أن تبلغ التوترات ذروتها خلال شهر تقريبا".

ووفقا لأحدث المعلومات الاستخباراتية في إسرائيل، يواصل حزب الله، وفق القناة 12، تكديس الصواريخ والقذائف والمدفعية ومعدات قتالية إضافية.

يأتي ذلك فيما أكدت جماعة حزب الله، الخميس، حقها "‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا".