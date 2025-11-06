اختتمت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية برعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "تعلم لغة الإشارة الخاصة بالصُم وضعاف السمع" والتي جرى عقدها خلال الفترة من ٢ إلى ٦ نوفمبر الجاري، بمشاركة ٣٨ من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية من مختلف جهات العمل.

يأتي ذلك في إطار نَهج النيابة الإدارية حيال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة محاور، شملت شرح لمبادئ لغة الإشارة وأساليب التواصل، والتي ألقتها فيروز الجوهري، مترجم ومدرب لغة الإشارة ومسئول ملف الإعاقة بالمجلس، واستعراض لتطبيقات عملية ومحاكاة للغة الإشارة وقدمها محمد محمود، مصور ومونتير بالمجلس.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه في ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.