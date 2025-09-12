رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق معارضا احتلال غزة: أوقفوا هذه الحماقة

وصف الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت قرار حكومة بنيامين نتنياهو احتلال مدينة غزة بأنه "حماقة ستكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا".

جاء ذلك بتدوينة لآيزنكوت على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، قبيل اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" لبحث خطط احتلال مدينة غزة.

وقال آيزنكوت: "النداء الأخير: أوقفوا هذه الحماقة التي ستكلفنا ثمنًا باهظًا".

وفي إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر 2023 أضاف: "رؤساء كابينت فشل 7 أكتوبر الذين خانوا ثقة مواطني إسرائيل، سيقررون اليوم، كما هو متوقع انطلاقًا من عمى سياسي واستراتيجي وانفصام تام عن الواقع الشروع في غزو غزة مجددًا، دون أي خطة إضافية لليوم التالي".

وأضاف: "بفعلهم هذا، سيُحبطون مجددًا عودة المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة) ويعرّضون حياة الجنود للخطر في عملية لا تستند إلى مصالح وطنية وأمنية".

وذكر آيزنكوت أن تلك العملية "تستند إلى المصالح السياسية لبنيامين نتنياهو، الذي يتصرف في تناقض تام مع توصيات جميع رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي بإعادة المخطوفين والمختطفات إلى ديارهم".

وحذر من أن "هذا قرار سيكلفنا أرواح أبنائنا (الجنود)، وسيترك المخطوفين، وهذه المرة إلى الأبد للموت" وفق تعبيره.

وتابع آيزنكوت مخاطبا أعضاء الكابينت: "عليكم مسئولية شخصية، لا يمكنكم الاختباء وراء نتنياهو، تجنبوا مزيدا من الحماقة. ضعوا أمام أعينكم خلود إسرائيل، لا الحروب الأبدية".

وفي 21 أغسطس المنصرم، صدق "الكابينت" على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني، والتي سبق أن وافق عليها وزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وبينما يؤيد قادة الأجهزة الأمنية بإسرائيل اتفاقا للتهدئة وتبادل الأسرى وافقت عليه حركة حماس قبل نحو أسبوعين، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على خطة احتلال مدينة غزة.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت حماس هجوما تحت عنوان "طوفان الأقصى" على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، وذلك "ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى".

وتقدّر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 64 ألفا و718 شهيدا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.​​​​​​​