أصيب شخصان بجروح في عملية طعن بكيبوتس "تسوفا" في منطقة القدس، اليوم الجمعة، فيما اعتُقل منفذها من شعفاط، شرقي المدينة المحتلة.

وأصيب رجلان في الأربعينيات من عمرهما، أحدهما في حالة خطيرة والآخر متوسطة. وتم تحييد المنفذ، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن "شرطيًا من شرطة النقب، كان نزيلاً في الفندق، لاحظ ما يحدث، فحاول التواصل معه، وتغلّب عليه، وألقى القبض عليه"، مشيرة إلى أن قوات كبيرة منها تتواجد في الموقع.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن شهود عيان قولهم إن المنفذ "أخرج سكينًا من المطبخ وبدأ بطعن الجالسين في غرفة الطعام، وقد سيطر عليه حراس الأمن في مكان الحدث بسرعة، دون استخدام النار، وكبّلوا يديه، وهو يخضع حاليًا للاستجواب".

ويوم الاثنين الماضي، قتل 6 إسرائيليين وأصيب 15 آخرون في إطلاق نار نفذه شابان فلسطينيان داخل محطة حافلات مركزية شمال القدس المحتلة.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن من بين القتلى حاخامًا، وأن هناك 6 إصابات خطيرة واثنتان متوسطتان جراء إطلاق النار في محطة الحافلات قرب مستوطنة راموت.

وقال جهاز الإسعاف في وقت سابق إن 5 قُتلوا، مشيرًا إلى أن 7 من المصابين في عملية إطلاق النار جروحهم خطيرة، كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن حالة 5 من المصابين حرجة وحالة 5 آخرين خطيرة.