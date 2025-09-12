أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدم ترشحه رسميًا لرئاسة القلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة، وذلك لأسباب صحية.

وجاء نص البيان الذي أصدره الخطيب كالتالي:" بسم الله الرحمن الرحيم..زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وجهد ورؤية، ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبالتطوير المستمر لمنشآته وخدمات أعضائه".

أضاف الخطيب:" وعلى مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة، والعمل معكم – ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق – من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو إنجاز أو بطولة في مختلف الألعاب، نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم مني كل الشكر والتقدير".

أوضح الخطيب:" وكما تعلمون، حاولت مرارًا أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، لكن المستجدات المتلاحقة كانت تضطرني في كل مرة إلى العودة لمباشرة العمل اليومي، التزامًا بالمسؤولية التي كلفني بها أعضاء الجمعية العمومية، وتقديرًا لثقة جماهير النادي وطموحاتها".

أكد:" واليوم، أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بضرورة الابتعاد عن أي ضغوط. ومع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة، وبداية مرحلة علاجي من الآن، واضعًا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة، مع استعدادي للمشاركة بالرأي والمشورة حتى انتخاب مجلس إدارة جديد".

أتم:" وفي الختام، أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام حضور الجمعية العمومية الخاصة، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025، للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا، أشكركم جميعًا، وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة، ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتمٍ إليه، ومصدرًا للفخر والريادة للرياضة المصرية ووطننا الحبيب مصر".

وكان مصدر مطلع داخل النادي الأهلي قد كشف عن محاولات مكثفة من جانب أعضاء مجلس الإدارة لإقناع الخطيب بالعدول عن قرار عدم الترشح لانتخابات الأهلي.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات النادي الأهلي في شهر نوفمبر المقبل عبر الجمعية العمومية للقلعة الحمراء.