استقبال عمدة إسطنبول بالهتافات في أول جلسة استماع بالمحكمة في قضية شهادة جامعية

مثل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو إمام محكمة تابعة لسجن سيليفري اليوم الجمعة، بناء على مزاعم بأنه حصل على شهادة جامعية بالتزوير، في أول جلسة استماع في قضية أثارت احتجاجات واسعة النطاق أوائل العام الجاري.

وقُوبل إمام أوغلو بالهتافات والتصفيق فيما دخل قاعة المحكمة في سجن سيليفرى غرب إسطنبول اليوم الجمعة. وقالت تقارير وسائل الإعلام إن أسرته وسياسي المعارضة البارزين وزملاءه الجامعيين السابقين كانوا حاضرين في الجلسة.

ويطالب ممثلو الادعاء بعقوبة السجن ما بين عامين ونصف و أكثر بقليل من ثمانية أعوام ومنعه من العمل السياسي بناء على مزاعم بتزوير وثائق رسمية.

وألغت جامعة إسطنبول الشهادة التي حصل عليها إمام أوغلو في مارس مستشهدة بمخالفات مزعومة في عملية نقله من جامعة خاصة في شمال قبرص في 1990. وردا على ذلك، واجه الطلاب الشرطة دعما للعمدة.

وألقي القبض على إمام أوغلو في 19 مارس بناء على مزاعم بالفساد وصلاته بالإرهاب الأمر الذي أدى إلى نزول الآلاف إلى الشوارع في أكبر مظاهرات بتركيا خلال أكثر من عقد. ومن حينها يقبع خلف القضبان.

ويشكل إمام أوغلو التهديد السياسي الرئيسي لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ 22 عاما. واختير مرشحا رئاسيا عن حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، في تركيا بعد وقت قصير من اعتقاله.

وفي تركيا، يعد الحصول على شهادة جامعية شرطا أساسيا ليصبح المرء رئيسا، مما يجعل شهادته الجامعية ضرورية لمنافسة أردوغان

وإلى جانب قضية الشهادة الجامعية ، يواجه إمام أوغلو سبع قضايا جنائية أخرى على الأقل يمكن أن تمنعه من مزاولة السياسة.