رأى الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس «منظمة متطرفة»، مشيرا في الوقت نفسه أن التصنيف ذاته ينطبق على إسرائيل.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية «القاهرة والناس» : «أنا شخصيًا لست من المعجبين بحماس، وأرى أنها منظمة متطرفة، وكذلك إسرائيل منظمة متطرفة، أنا من الناس الذين رأوا أن حماس أذت مصر أذى كبيرًا جدًا في 2011، وما بعد ذلك، لكني أقف مع الحق، في حق الدولة الفلسطينية وليس حماس».

وأضاف أن «إمساك حماس بأوصال إدارة الشعب الفلسطيني الآن لا يعني تأييدي لها، ومن المفترض أن لا تكون موجودة»، مشيرا إلى أنه يجب أيضًا «أن يكون هناك بديل لإدارة الدولة الفلسطينية، وهو غير موجود حاليًا».

وشدد أن كل منظومة تحتاج إدارة وحوكمة، مؤكدا أن «غيابهما يؤدي إلى ظهور التطرف».

وتساءل إن كان المشهد يتجه إلى إعادة إنتاج الفكر الديني المتطرف الذي يعلنه الإخوان في الإطار «الحماسي».

وقال : «هل سنعود مرة أخرى للفكر الديني المتطرف الذي يعلنه الإخوان المسلمين في إطار حماس؟ لأنك إذا أخذت القاعدة والجهات التي وراءها، فكلهم متطرفون دينيًا.. أنا لا أريد أن يكون لدي متطرفون دينيون، ولكن أيضًا لا أريد متطرفين إسرائيليين، وأعرف جيدًا حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة».

ولفت إلى تعاقب ثلاثة أجيال على مدار أكثر 80 عاما من المستوطنين الإسرائيليين على واقع متجذّر، مشيرا إلى تنشئة أجيال ترى حقوقها في ما نشأت عليه وتدافع عنه.

ودعا الطرف الفلسطيني في المقابل، إلى إظهار الحقيقة وإبراز القرارات الموقعة من إسرائيل والولايات المتحدة وغيرهما.