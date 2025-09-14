الموسيقى تبدأ حيث تنتهي الكلمات، هكذا يقول الكاتب الألماني إرنست هوفمان، لكن هناك أشياء معينة تعجز الموسيقى عن التعبير عنها.

فبعد حفل موسيقي تتضمن عزف مقطوعات من روائع المؤلف الموسيقي الإيطالي جيوفاني جابرييلي، والروسي إيجور سترافينسكي، والسيمفونية الثانية للموسيقار الألماني يوهانس برامز، وجه قائد أوركسترا بي بي سي السيمفونية الأسكتلندية، إيلان فولكوف رسالة إلى الجمهور بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، واصفا ما يحدث بالجنون.

واستهل فولكوف وهو إسرائيلي الجنسية، كلمته بالتعبير عن حجم الألم الذي يشعر به إزاء ذلك الوضع، قائلا إن "ما يحدث فظيع ومروع على نطاق لا يمكن تصوره".

وأضاف: "أعلم أن كثيرين منا يشعرون بالعجز التام أمام ما يحدث".

وتابع: "الفلسطينيون الأبرياء يُقتلون بالآلاف، يُهجرون مرارا وتكرارا، يتركون بلا مستشفيات ولا مدارس، كما أنهم لا يعرفون متى سيحصلون على وجبتهم التالية".

ومضى قائلا: "أما الرهائن الإسرائيليون فمحتجزون في ظروف مروعة منذ ما يقارب عامين، فيما السجناء السياسيون يقبعون في السجون الإسرائيلية".

وأشار فولكوف إلى أنه "لن يكون بمقدور الإسرائيليين إيقاف هذا بمفردهم".

وخاطب الحضور قائلا: "لذا أطلب منكم جميعا أن تفعلوا كل ما في وسعكم لإيقاف هذا الجنون".

وأوضح أن "كل عمل صغير له قيمته، فبينما تتردد الحكومات وتنتظر، لا يمكننا السماح باستمرار ذلك الوضع، فكل لحظة تمر تعرض سلامة ملايين البشر للخطر".