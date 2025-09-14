أثنت الفنانة نجلاء بدر، على معالجة مسلسل أزمة ثقة، مشيرة إلى أنها فوجئت ببناء درامي يكشف عن دواخل الشخصيات بدل الاكتفاء بالسرد التقليدي لهوية القاتل.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر «الحياة» : «سعادتي كانت في أن القضية ليست الكشف عن القاتل من الأساس، فوجئت بمعرفة القاتل ودوافع مسببات القتل من الحلقة الأولى، وأن الدراما في إظهار النفسيات الداخلية، وهذا ما أُحبه، أحب تجسيد الشخصية من الداخل، وليس ظاهريا؛ لأنها توفر مساحة من التمثيل داخل العمل».

وأشارت إلى ارتباطها بعلاقة صداقة قديمة بالمخرج وائل فهمي عبد الحميد منذ الطفولة بالإضافة إلى الدراسة بالمعهد، مؤكدة أن العلاقة بينهما وفرت لها مساحة من الأريحية والثقة أثناء التصوير.

وأضافت أن معرفتها بطريقته في الإخراج شجعتها على خوض التجربة، وبخاصة بعد قراءة الحلقتين الأولى والثانية من العمل.

من جانبه، أوضح المخرج وائل فهمي، بأن اختياره جاء من قناعته بقدرتها على أداء الدور، بالإضافة إلى أن وجود مساحة إنسانية ومهنية بينهما سهلت العمل.

مسلسل أزمة ثقة، بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمى، محمد العمروسي، وعبير منير، والعمل من تأليف أحمد صبحى وإخراج وائل فهمى عبد الحميد، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تقلب حياة الأبطال وتضعهم بمواجهة مباشرة مع ماض مليء بالصراعات العائلية.