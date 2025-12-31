صحيفة معاريف العبرية: إسرائيل ترفع مستوى الاستعداد تحسبا لهجوم ضد حزب الله

• القناة 15 العبرية قالت إن ترامب منح نتنياهو الإذن بالتحرك "إذا لزم الأمر"



أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي يرفع استعداداته تحسبا لاحتمالية مهاجمة "حزب الله" اللبناني.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإذن بالهجوم "إذا لزم الأمر".

وقالت صحيفة "معاريف"، مساء الأربعاء، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن التحركات في لبنان لنزع سلاح "حزب الله" لا تفي بشروط وقف إطلاق النار.

وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي، تجريد "حزب الله" من سلاحه، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح.

لكن الحزب سارع إلى رفض الخطة، ووصف القرار بأنه "خطيئة"، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وأضافت "معاريف" أنه "في ضوء رصد محاولات حزب الله، لإعادة ترسيخ وجوده، كثّف الجيش الإسرائيلي استعداداته تحسبًا لاحتمالية القيام بعمل عسكري، ضد الحزب إذا لزم الأمر".

وأردفت الصحيفة: "كما تعتزم المؤسسة الأمنية عرض الخيارات المتاحة لإضعاف حزب الله، على رئيس الوزراء والمستوى السياسي، وتشدد أيضًا على ضرورة تنفيذ عملية عسكرية".

ونقلت عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها "عدم نية الجيش والحكومة اللبنانية مواصلة نزع سلاح حزب الله، سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى القيام بذلك (بمهاجمة الحزب)".

وادعت المصادر، أن الجيش الإسرائيلي "يرصد محاولات حزب الله، إعادة بناء قدراته خصوصًا في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني".

وتابعت: "من بين الوسائل التي يسعى حزب الله، إلى بنائها وإعادة تأهيلها؛ منظومات الصواريخ الدقيقة، إضافة إلى منظومات هجومية أخرى".

في سياق متصل، قالت القناة 15 العبرية الخاصة: "لم تكن قضية لبنان وحزب الله، سوى جزء صغير من اجتماع نتنياهو وترامب، في منتجع مارالاغو بفلوريدا (الاثنين)، لكن يبدو أن الموقفين الإسرائيلي والأمريكي متطابقان بشأن هذه القضية".

وأضافت نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع: "منح ترامب، نتنياهو، الإذن بالتحرك ضد حزب الله".

ولفت المصدر إلى أن ترامب أوضح لنتنياهو، أنه لن يمنعه "إذا لم ينجح الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله، ورأت إسرائيل أن ذلك ضروري".

وخلال الاجتماع، أكد ترامب، مجددًا موقفه القاضي بضرورة نزع سلاح "حزب الله" بالكامل، وفق المصدر ذاته.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، خلفُت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.