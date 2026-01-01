وزارة التعليم العالي الفلسطينية: إسرائيل قتلت 7903 من الطلبة والكوادر التعليمية خلال 2025

• وأصاب 11469 آخرين، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 7 آلاف و903 من الطلبة والكوادر التعليمية في المدارس والجامعات، وأصاب 11 ألفا و469 آخرين، خلال عام 2025.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، وثّقت فيه حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 ديسمبر.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الشهداء بين طلبة المدارس بلغت 6 آلاف و910، غالبيتهم في قطاع غزة، بواقع 6 آلاف و876 طالبا وطالبة، إضافة إلى 34 في الضفة الغربية.

كما بلغ عدد المصابين من طلبة المدارس خلال الفترة ذاتها، 9 آلاف و138، بينهم 8 آلاف و846 في غزة، و292 في الضفة.

وعلى صعيد التعليم العالي، قتلت إسرائيل 578 طالبا جامعيا (574 في غزة و4 بالضفة)، فيما أصابت أكثر من ألف و419 آخرين بجروح متفاوتة، واعتقلت 204 طلاب في الضفة الغربية.

ولم تسلم الكوادر التربوية والأكاديمية من الاستهداف، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 302 من معلمي وإداريي مدارس غزة وأصاب 658 آخرين، كما قتل اثنين وجرح 7 واعتقل 30 آخرين بالضفة الغربية.

وشملت حصيلة الشهداء 111 من الأكاديميين والعاملين في جامعات القطاع، إضافة إلى إصابة 247 آخرين، فيما سجلت الوزارة اعتقال 18 أكاديميا من جامعات الضفة، و120 طالبا من مدارسها.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، تجاوزت حصيلة ضحاياها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من 1104 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.