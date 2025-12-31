قيادي في حماس: الحديث عن تسليم سلاح الحركة قفزة في الهواء في ظل عدم وفاء الاحتلال بالتزاماته

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال يتعمد تعطيل عمل المؤسسات الإنسانية ويعرقل دخول المساعدات للقطاع في تنصل واضح من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن تسليم سلاح حماس قفزة في الهواء في ظل عدم وفاء الاحتلال بالتزاماته.

وأوضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تخرج عن سياق الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، مشددا على أنه على الإدارة الأمريكية الضغط على الاحتلال من أجل الوفاء بكافة التزاماته الواردة باتفاق وقف إطلاق النار

ونوه بأنه على الاحتلال سرعة إدخال المساعدات والوقود إلى القطاع وفتح معبر رفح من الاتجاهين، مشددا على أن الوسطاء في مصر وقطر وتركيا يبذلون جهودا كبيرة بالتواصل مع واشنطن من أجل إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وحذر من أن إسرائيل تسعى إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها في غزة والضفة الغربية، موضحًا أنه لا يوجد فلسطيني يرغب في مغادرة أرضه رغم جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة والضفة.