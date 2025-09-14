 باكستان.. تحذيرات من الموجة الـ11 للأمطار الموسمية، واحتمال حدوث فيضانات - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 1:14 م القاهرة
باكستان.. تحذيرات من الموجة الـ11 للأمطار الموسمية، واحتمال حدوث فيضانات

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 10:31 ص

أصدرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في إقليم البنجاب شرقي باكستان، إنذارا قبيل حلول الموجة الحادية عشرة للأمطار الموسمية، محذرة من احتمال حدوث فيضانات للأنهار والجداول والسهول الفيضية.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الأحد عن المتحدث باسم الهيئة القول، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في مناطق مستجمعات المياه العليا للأنهار، خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وحذرت الهيئة من احتمالية أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه، ما يشكل خطرا على المناطق المعرضة للفيضانات.

ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر والإبلاغ عن حالات الطوارئ على خط المساعدة 1129.

