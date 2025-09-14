استئناف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم

استأنفت الجهات المختصة، صباح اليوم الأحد، إدخال شاحنات المساعدات من عند بوابة معبر رفح البري الفرعية إلى معبر كرم أبو سالم، بعد توقف استمر يومي الجمعة والسبت الماضيين بسبب العطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري بشمال سيناء، إدخال عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني ومحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، وهي مقدمة من الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودول عربية ومنظمات أممية.

وأضاف المصدر: "بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي 5605 شاحنات، حملت نحو 35 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية".

وذكر أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ ذات التاريخ، بلغ 17 شاحنة فقط حملت أكثر من 750 طنا من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح منذ 7 أكتوبر 2023 قبل توقف المساعدات في 27 مارس الماضي 37412 شاحنة متنوعة، إلى جانب 28584 طنًا من الغاز، و60345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين.