هاجم الإعلامي أحمد موسى، صندوق النقد الدولي، عقب إعلانه عبر مديرة الاتصال جولي كوزاك، أن صرف الدفعات المقررة لمصر لن يتم إلا بعد تنفيذ إجراءين إصلاحيين، قائلا: «مش هنلجأ لصندوق النقد، ولا عايزين نلجأ له بعد كلامهم وشروطهم على مصر، كأنه بيقول للدولة: زوّدوا أسعار البنزين، وارفعوا الدعم عن الوقود على الناس».

ووجه خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» رسالة تقدير ومحبة للشعب المصري، قائلا: «الناس بصراحة لهم كل المحبة، كل الشعب، أنه بيتحمل كل هذه الأمور».

وشدد أن المرحلة الحالية لا تحتمل أية ضغوط إضافية، مطالبا بضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار وعدم فرض أي زيادات جديدة في الأسعار، قائلا: «هذه المرحلة مش محتاجين نزود أي حاجة على الإطلاق.. الدنيا تمشي زي ما إحنا ماشيين كده، لا نريد أي ضغوط أخرى، الناس واقفة مع البلد والقيادة ومع كل الإجراءات».

وتساءل عن جدوى وتوقيت ضغوط الصندوق، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في مختلف الملفات، قائلا: «كان ناقص الصندوق يضغط علينا، ويقول لنا ارفعوا أسعار البنزين، ليه تضغط عليَ أكثر وأكثر، وتريد فرض سياساتك».

ولفت النظر إلى ما اعتبره تناقضًا بين تأكيدات الحكومة السابقة بأن البرنامج الاقتصادي «مصري خالص بلا ضغوط» وبين تصريحات الصندوق، قائلا: «الحكومة قالت إن برنامج الصندوق برنامج وطني خالص، لا ضغوط ولا شروط، لكن ما قاله الصندوق عكس ما قيل، الصندوق يقول: لو سمحت اعمل ده وإلا، وأنا بقوله: لو سمحت أنا مش هعمل ده دلوقتي، مش عايز أضغط على الناس ثاني، كفاية إننا رفعنا البنزين مرات ومرات، من 2016 وإحنا عمالين نرفع ونزوّد».

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الرد على صندوق النقد الدولي قبل المراجعة المرتقبة، قائلا: «حان الوقت للرد على الصندوق، أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن يكون هناك رد واضح على الصندوق، الصندوق مش هو اللي هيدوّرنا، ولا هو اللي هيدير الدولة أو الحكومة المصرية، ولا هيتحكم في مقدرات الشعب المصري، مش هييجي من الصندوق خير بصراحة».

ونوه إلى أن إيرادات قناة السويس تكبدت خلال العام الماضي خسائر بلغت 8.5 مليار دولار نتيجة الأحداث في البحر الأحمر، مشيرا إلى أنها تعادل قيمة قرض صندوق النقد الدولي.