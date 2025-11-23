 وفاة شخص ونقل اثنين إلى المستشفى بعد تسرب كيميائي في مومباي - بوابة الشروق
الأحد 23 نوفمبر 2025 4:23 ص القاهرة
وفاة شخص ونقل اثنين إلى المستشفى بعد تسرب كيميائي في مومباي

مومباي -  (د ب أ)
نشر في: السبت 22 نوفمبر 2025 - 11:54 م | آخر تحديث: السبت 22 نوفمبر 2025 - 11:54 م

قال مسئولون، إن رجلا "20 عاما" لقي حتفه ونقل اثنان آخران، بينهم صبي مراهق، إلى المستشفى عقب تسرب كميائي في مبنى بمنطقة صناعية في آندهيري بمدينة مومباي الهندية اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأضاف المسئولون، أن الحادث وقع داخل مبنى مؤلف من طابقين في بانجاروادي في منطقة ماهاراشترا للتعاون في التنمية الصناعية في الساعة 1655.

ولم يتم تحديد طبيعة المادة الكيماوية التي تسربت.

وبحسب المسئولين، صارت حالة الأشخاص الثلاثة المتواجدين خطرة، حيث بدا أنهم استنشقوا أبخرة سامة.

وجرى إبلاغ إدارة الإطفاء بالحادث في البداية، وبعد ذلك هرع فريقها إلى الموقع.

ونقل الأشخاص الثلاثة على الفور إلى مستشفى قريب.

 

