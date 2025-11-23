• لعرض القرارات المتعلقة بهم ومن المتوقع نشر نتائج اللقاء هذا المساء، وفق هيئة البث العبرية..

استدعى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، عددا من كبار الضباط بالجيش كانوا على رأس عملهم في 7 أكتوبر 2023، لإبلاغهم بقرارات اتخذها بحق بعضهم تصل حد الفصل من الخدمة، وفق إعلام عبري.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة تل أبيب وجيشها في العالم.

وقالت هيئة البث العبرية، الأحد: "أعلن رئيس الأركان أنه سيتخذ إجراءات ضد ضباط كانوا على رأس عملهم في 7 أكتوبر".

وأضافت: "استدعى رئيس الأركان زامير عددا من كبار الضباط لإجراء محادثات شخصية معهم لعرض القرارات المتعلقة بهم. بالإضافة إلى ذلك، سيُعقد اجتماع للضباط من الرتب الأدنى مع نائب رئيس الأركان".

ومن بين الضباط الذين تم استدعاؤهم للقاء رئيس الأركان، تومر بار قائد سلاح الجو، وديفيد ساعر قائد البحرية، وعوديد بسيوك الرئيس السابق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي، وأهارون حاليفا الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، ويارون فينكلمان القائد السابق للقيادة الجنوبية، وآفي روزنفيلد القائد السابق لفرقة غزة.

كما استدعى زامير رئيس "أمان" الحالي شلومي بيندر، الذي شغل منصب رئيس قسم العمليات في شعبة العمليات – وقد وُجّهت إليه أيضا انتقادات داخل الجيش بسبب أدائه في 7 أكتوبر، "بالنظر إلى أن الهيئة التي يرأسها لم تتمكن من توفير صورة وضع واضحة أو قوات للتعامل مع تسلّل آلاف المسلحين إلى غلاف غزة والنقب الغربي"، وفق هيئة البث.

ومن المتوقع أن يتخذ زامير إجراءات شخصية، بما في ذلك الفصل، ضد بعض هؤلاء الضباط.

وأضافت الهيئة: "في الجيش الإسرائيلي قالوا إن الخطوات تهدف إلى ترسيخ المعايير، وأن الاستنتاجات الشخصية هي مرحلة جوهرية وضرورية من أجل تعزيز الثقة بين القادة والجنود، وكذلك لتعزيز ثقة الجمهور بالجيش".

وتابعت: "من المتوقع نشر النتائج هذا المساء، فيما يرفض الجيش الإسرائيلي نشر هوية الضباط الذين ستُتخذ بحقهم إجراءات قيادية، حتى انتهاء محادثاتهم مع رئيس الأركان".

وسبق أن استقال عدد من كبار القادة والضباط الإسرائيليين، الذين كانوا على رأس عملهم خلال أحداث 7 أكتوبر، بمن فيهم رئيس الأركان وقتها هرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، ورئيس شعبة العمليات عوديد بسيوك، ورئيس "أمان" أهارون حاليفا، وأقروا بمسؤوليتهم عن الفشل في منع الهجوم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية إسرائيلية بغزة استمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023، بدعم من واشنطن، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب.