لجنة في مجلس الشيوخ توافق مبدئيا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، المقدم من الحكومة.

وجاءت الموافقة من حيث المبدأ خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، على أن يتم مناقشة المواد التفصيلية في اجتماع لاحق بحضور ممثلي الحكومة.

وتستهدف تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمان وضع القواعد التي تعزز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

وتتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.